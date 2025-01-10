الجمهورية: ضمانات أميركية ـ سعودي أُعطيت للثنائي الشيعي

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

الليل الطويل من المشاروات على خط عين التينة ـ الرياض ـ واشنطن انتهى فجر أمس إلى اتفاق على الضمانات، وهذه الضمانات، حسب قول أحد الذين شاركوا في هندستها لـ»الجمهورية»، هي أميركية ـ سعودية، أُعطيت للثنائي الشيعي خصوصاً وللبنان عموماً، وأتاحت حصول التوافق شبه الجامع نهاراً على انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وتقضي الضمانات بإلزام اسرائيل بالانسحاب من الجنوب في الايام المتبقية من هدنة الستين يوماً التي تنتهي في 27 من الجاري وتنفيذ القرار الدولي 1701، وتثبيت مرجعية الثنائي في القرار الشيعي وموقعه في السلطة التنفيذية الجديدة التي كان انتخاب رئيس الجمهورية اللبنة الاولى فيها. فيما يُنتظر ان ينطلق الرئيس الجديد إلى إجراء المشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة مطلع الاسبوع المقبل.