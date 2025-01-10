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عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 كانون الثاني 2025

10
JANUARY
2025
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الأخبار: القائد رئيسًا

وعود لا تحالفات

 

 

 

اللواء: جوزاف عون رئيساً بإجماع وطني: برنامج واعد لإخراج لبنان من أزمة «الحكم والحكام»
ارتياح عربي ودولي واسع لإنهاء الشغور.. والإستشارات النيابية الأسبوع المقبل

 

 

 

النهار: جوزف عون في بعبدا منهياً فراغ السنتين والشهرين... خطاب القسم: ليسمع العالم إنّ مرحلة جديدة بدأت

 

 

 

الجمهورية: ترحيب عالمي وعربي بإنتخاب عون

 

 

 

البناء: فخامة الرئيس العماد جوزف عون بـ 99 صوتاً في الدورة الثانية بعد التوافق: خطاب القَسَم: • قانون انتخاب • اللامركزية الموسعة • استقلال القضاء • عودة النازحين • استراتيجيّة دفاعيّة • مداورة الفئة الأولى • أموال المودعين • إعادة إعمار الجنوب / برّي: لبنان والجنوب ينتظران العهد… ورعد: حمينا التوافق كما كنا حماة الأرض

 

 

الديار: «القائد» رئيساً: خطاب جامع وطموح
الحكومة والجنوب اول الاختبارات

 

 

 

l'orient le jour: Présidentielle : Comment, en deux heures, le Parlement a fait ce qu’il n’a pas fait en deux ans

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: بايدن: جوزيف عون هو «الزعيم المناسب لهذه الفترة» في لبنان

 

 

 

الأنباء الكويتية: علت الأصوات: مبروك «صار عنّا رئيس»

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