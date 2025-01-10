عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 كانون الثاني 2025

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الأخبار: القائد رئيسًا

وعود لا تحالفات

اللواء: جوزاف عون رئيساً بإجماع وطني: برنامج واعد لإخراج لبنان من أزمة «الحكم والحكام»

ارتياح عربي ودولي واسع لإنهاء الشغور.. والإستشارات النيابية الأسبوع المقبل

النهار: جوزف عون في بعبدا منهياً فراغ السنتين والشهرين... خطاب القسم: ليسمع العالم إنّ مرحلة جديدة بدأت

الجمهورية: ترحيب عالمي وعربي بإنتخاب عون

البناء: فخامة الرئيس العماد جوزف عون بـ 99 صوتاً في الدورة الثانية بعد التوافق: خطاب القَسَم: • قانون انتخاب • اللامركزية الموسعة • استقلال القضاء • عودة النازحين • استراتيجيّة دفاعيّة • مداورة الفئة الأولى • أموال المودعين • إعادة إعمار الجنوب / برّي: لبنان والجنوب ينتظران العهد… ورعد: حمينا التوافق كما كنا حماة الأرض

الديار: «القائد» رئيساً: خطاب جامع وطموح

الحكومة والجنوب اول الاختبارات

l'orient le jour: Présidentielle : Comment, en deux heures, le Parlement a fait ce qu’il n’a pas fait en deux ans



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: بايدن: جوزيف عون هو «الزعيم المناسب لهذه الفترة» في لبنان

الأنباء الكويتية: علت الأصوات: مبروك «صار عنّا رئيس»