اللواء: تسويه ما قبل الانتخاب

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

عقد اجتماع خلال فترة الساعتين الفاصلة بين جلستي انتخاب رئيس الجمهورية، بين النائبين علي حسن خليل ومحمد رعد وقائد الجيش للحصول على ضمانات منه تردد انها حول امور عديدة منها انسحاب الاحتلال واعادة الاعمار.

وحول التمثيل الشيعي في الحكومة وليس الثلث الضامن او المعطل...وبعد التوافق معه قالا له مبروك. وجرى التصويت له رئيسا من قبل الثنائي.



وأفادت المعلومات ان التواصل بين عين التينة والموفد السعودي يزيد بن فرحان، استمر خلال ساعات الليل المتأخرة للبحث في مسار الجلسة والضمانات التي يطلبها الثنائي، لكن يبدو انها لم تصل الى النتيجة المرجوة، وظهر ذلك في تصويت نواب الثنائي للعماد عون بورقة بيضاء في الدورة الاولى.