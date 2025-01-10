أسامة سعد يلقي الخطاب الوحيد: مذبحة دستورية كرمى لأميركا وسلاحها الذي قتلنا

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الأخبار: في كلمةٍ، يمكن اعتبارها الخطاب الوحيد المفيد في جلسة الأمس، توجّه النائب أسامة سعد إلى اللبنانيين وإلى زملائه النواب والسفراء الأجانب الذين حضروا الجلسة، سائلاً: «هل يجرؤ أحدهم في دولةٍ من دولهم أن ينتهك الدستور؟ هل تقبل دولهم بانتهاك دستورها؟ لماذا نحن؟». في إشارة إلى تمادي السفراء والموفدين المعنيين بالملف الرئاسي في الضغط على النواب لخرق الدستور والتصويت لقائد الجيش جوزيف عون رئيساً للجمهورية.

وعلى مسمع السفيرة الأميركية في لبنان لويزا جونسون، وجمع من الدبلوماسيين، وصف سعد الدبلوماسية الأميركية بـ«المُخادعة» و«الفجّة»، التي سمحت بـ«تسلّل النفوذ الأميركي إلى صحراء السياسة اللبنانية ليُنتج توافقاتٍ كانت عصيّة ومرذولة لسنتين وشهرين، كرمى لأميركا وسلاحها الذي قتل ما قتل من اللبنانيين، ودمّر ما دمّر من عمارهم ». معتبراً أن اللبنانيين يكفيهم «الإجرام الإسرائيلي والخداع الأميركي، ولا يجب إضافة تقويض أُسس الدولة وقواعد دستورها».



سعد الذي طالب بري بوقف ما أسماه «المذبحة الدستورية»، ذكّر بأن «لا المخاطر ولا التحديات ولا مآسي الشعب وآلامه وجوعه وهجرة شبابه هي التي حرّكت إرادات كبّلتها المصالح والأنانيات لتنهي شغوراً رئاسياً تمدّد خراباً في هياكل الدولة ومؤسساتها حيث كانت الأثمان باهظة على اللبنانيين»، إنّما الانتخابات تجري والدستور بتعبيره «قد عُرّيَ أمام توافقات اللحظة، وفيها الكثير من التكاذب والمداهنة والصفقات، فقد تكون العصا وقد تكون الجزرة أو كلتاهما مَن أطلق هذه الحيوية الانتخابية من تعثُّرها وبلادتها».



وختم مخاطباً النواب: «عودوا إلى الدستور، عقدنا المشترك والحصن الحصين للبنان واللبنانيين، لوحدتهم، لأمانهم، لتقدّمهم، لعودة الهاربين من أجيالهم الجديدة، وأنا على يقين أن شعب لبنان سينتصر يوماً على الظلامية والطائفية والفساد ومافيات المال والسياسة والقهر، وسيبني دولته المدنية الديمقراطية الحديثة».