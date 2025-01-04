كيف سيكون طقس ال Weekend؟

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يؤدي مرتفع جوي يترافق مع رياح جافة الى طقس مستقر اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح غدا الاحد فوق معدلاتها الموسمية. ما من عواصف في المدى المنظور. وفي تفاصيل طقس اليوم : – الحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ١٤ و ٢٤ ساحلا وبين صفر و ١٤ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ على ال ١٠٠٠ متر -الجو : غائم جزئيا الى غائم – الرياح : شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س – الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٥ ٪؜ – الضغط الجوي السطحي : ١٠٢٢ hpa – الانقشاع : جيد – حال البحر : منخفض الموج (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين: الاحد: متقلب وغائم مع احتمال لبعض الامطار المحلية خاصة على الجبال الشمالية وشرق البلاد والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١١ و ٢٠ ساحلا وبين ٢ و ١٧ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س الاثنين: مستقر وغائم جزئياً ومغبر قليلاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي :بين ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين صفر و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على ال ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س





