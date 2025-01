Presidente Michel Aoun: Cualquier modificación de la Constitución no debe obedecer a necesidades circunstanciales ni a los intereses de una sola persona

A + A -

Rabyeh 30/12/2024

El presidente Michel Aoun en una entrevista en OTV

En una entrevista en OTV, el Presidente Michel Aoun señaló que "hay ambigüedad en el expediente presidencial, ya que hasta ahora ningún candidato tiene mayoría y todos hablan en nombre de embajadores y países y dicen expresar su aprobación, y esta ambigüedad puede llevar al aplazamiento de la sesión del 9 de enero." Subrayó que "no soy partidario de aplazar la sesión y debe haber sesiones en sesiones sucesivas".

En respuesta a una pregunta sobre la modificación de la Constitución para elegir presidente. El presidente Aoun subrayó que "el método para enmendar la constitución está estipulado en la propia constitución, y aquí varias autoridades tienen que expresar su opinión sobre el tema, y la experiencia de 2008 no debe repetirse, ya que la constitución debe respetarse. Cualquier modificación de la misma no debe ser instantánea ni a favor de una persona".

El Presidente Aoun señaló que el defecto más destacado al que se enfrentó durante su reinado en la práctica fue el retraso en la formación de los gobiernos y el incumplimiento de los plazos para ello, además de la monopolización de ministerios como el de finanzas e interior, y aquí se violaron las leyes al no respetarse la formación del gobierno por el entendimiento entre el Presidente de la República y el Primer Ministro, para que el próximo Presidente de la República no caiga en el mismo problema, debe ocuparse de estas dos cuestiones para tener esperanza en el éxito de su reinado.

En respuesta a una pregunta sobre la candidatura a la presidencia del líder del Partido de las Fuerzas, Samir Geagea, el presidente Aoun subrayó que "Geagea tiene derecho a presentarse y si obtiene la mayoría necesaria y se convierte en presidente, estamos en un país democrático".

Aplicación del acuerdo de alto el fuego

Sobre el acuerdo de alto el fuego, el presidente Aoun subrayó que "si la situación continúa como hasta ahora, el destino del acuerdo de alto el fuego será desconocido porque lo que está ocurriendo es anormal y el responsable es quien está llevando a cabo las prácticas erróneas y la ineficacia de los observadores debido a la parcialidad".

Sobre el establecimiento de una nueva franja de seguridad en Líbano, señaló que "se habla de una zona intermedia, pero lo que se está estableciendo no es una zona intermedia, sino aparentemente más, y lo que Israel quiera hacer, lo hace, lo que no está incluido en el acuerdo."

En cuanto a las armas de Hezbollah, subrayó que al final hay que entregar las armas a la legitimidad, ya que ningún país vive con dos legitimidades, y la entrada en la guerra dividió moralmente al país, pero incluso los que no estaban de acuerdo con la guerra cumplieron con sus deberes sociales y humanitarios, y esto es importante para la unidad nacional", añadió: "Yo estaba en contra de la guerra y expliqué las razones, pero no juzgo y me niego a regodearme, pues es mi educación y mi ética, y aconsejo a todos que lo hagan porque lo que a veces oigo es inaceptable".

El futuro de Siria y la situación de las minorías

El presidente Aoun señaló que la razón principal de la caída del régimen sirio fue que Siria no se defendió, y la razón principal fue que el ejército sirio no cumplió con su deber, y la razón no se puede especular. Señaló que "el futuro de Siria depende del nuevo estilo de gobierno, si no preserva las libertades públicas, habrá un desequilibrio, si estaban luchando contra una dictadura e hicieron lo mismo, ¿de qué sirve y después de los acontecimientos que tuvieron lugar, qué cambio ofrecen? Todavía no hay estabilidad en Siria, y lo que ha ocurrido hasta ahora en cuanto a violaciones, consideramos que entra dentro del marco de errores que esperamos no se repitan, aunque no me siento cómodo con algunas prácticas, y el sistema democrático mantiene la seguridad y protege a los ciudadanos con sus libertades y creencias.

En respuesta a una pregunta sobre el envío de una delegación a Siria, respondió: Este es el papel del Gobierno, el Estado es el que maneja las relaciones y se pueden hacer acuerdos en varios campos y la relación que queremos con el Estado sirio y el pueblo sirio.

El presidente Aoun insistió en la necesidad de entregar al Estado libanés las armas palestinas que se encuentran dentro y fuera de los campamentos, pues ya no sirven para nada y cada arma debe ser decidida por el Estado, y en cuanto a las armas de Hezbollah, debe aplicarse el acuerdo de alto el fuego.

Expediente sobre el desplazamiento de sirios

Sobre la cuestión de los desplazados sirios señaló que "los refugiados sirios en el Líbano no son refugiados políticos, sino desplazados, y no entendimos la “malicia internacional” contra nosotros en esta cuestión, y pedimos a las Naciones Unidas que les proporcionara ayuda en Siria y no que se quedaran en el Líbano", señalando que "el Estado libanés debe comunicarse con los nuevos gobernantes en Siria sobre la cuestión y ellos invitaron a los refugiados a regresar, lo que es algo muy positivo." El presidente Aoun subrayó que los que hablan de la cuestión siria pueden decir lo que quieran, pero yo soy el que luchó y los mártires cayeron conmigo para sacar a Siria del Líbano mientras otros estaban en la posición contraria, y durante los días más duros de la guerra repetí que debemos establecer la mejor relación con Siria tras su salida del Líbano.

Fichero de Desaparecidos Forzosos

Sobre las calumnias y acusaciones vertidas contra él a este respecto, declaró: "Tengo la conciencia tranquila en cuanto a la cuestión de los detenidos, ya que ningún funcionario antes que yo preguntó sobre el tema, pero en la primera reunión con Al-Assad, le pregunté sobre la cuestión y me confirmó la existencia de condenados por delitos penales y afirmó que no había detenidos políticos libaneses. Esto es lo que ha quedado claro recientemente tras la campaña de calumnias, y esto es lo que ha anunciado el ministro del Interior.

Seguí la cuestión de las personas desaparecidas durante todo el tiempo que estuve fuera del Líbano, y apoyé a todos los que trabajaban en ello de diversas maneras, y durante mi mandato aprobé la Ley de Personas Desaparecidas y Desaparecidas por la Fuerza, que constituyó la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas y Desaparecidas por la Fuerza. Pregunto a los que hacen acusaciones y calumnias sobre el tema de los desaparecidos: "¿Quién tiró a la gente al mar después de cargarla con pesos?".

Sobre la cuestión de la auditoría criminal que inició durante su mandato, el presidente Aoun consideró que "cualquier nuevo presidente debe hacer un seguimiento de la auditoría criminal y sus expedientes, y esta cuestión no la abandono porque concierne al dinero de los libaneses y lo ocurrido es inaceptable, y Dios me dio vida y salud y seguiré esta cuestión hasta el final."