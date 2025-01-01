قوى وتجمعات في سوريا تدعو للتظاهر رفضاً لتعديل المناهج التربوية: تديين للمناهج وتزوير للتاريخ

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جاء في بعض الصفحات على وسائل التواصل الإجتماعي في سوريا: للتعميم من التجمع المدني الديموقراطي وقوى ثورية من محافظة السويداء:

تدعو كل السوريين التوجه يوم الجمعة 3/1/2025 إلى كل الساحات على مساحة الوطن، للمطالبة بإقالة وزير التربية وكل الفريق الذي تطاول على مناهج التعليم.

وأضاف البيان: لسنا ضد حذف كل ما يمت بصلة للنظام المجرم المخلوع، لكن تزوير التاريخ وتديين المناهج، واثارة النعرات الطائفية بوصف الأديان غير الاسلامية بأنهم ضالين، كل هذا مرفوض، ويهدد بناء المجتمع والدولة، وبعد الاقالة نطالب برفع دعاوى قانونية ضدهم، لأنهم تعدوا صلاحياتهم كحكومة مؤقتة.

عاشت سوريا حرة وديمقراطية