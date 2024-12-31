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مولوي: لدينا مشروع لتثبيت باقي المتطوعين في الدفاع المدني..

31
DECEMBER
2024
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زار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد ظهر اليوم مراكز الإطفاء والدفاع المدني لمواكبة الإجراءات الأمنية والإنسانية المتخذة بمناسبة ليلة رأس السنة. ورافقه في الزيارة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، حيث التقى بعناصر فوج إطفاء بيروت والحرس البلدي في مقر قيادة الفوج في الكرنتينا.

وألقى وزير الداخلية كلمة أكد فيها أن "رجال بيروت يرتبطون بتاريخها"، مشيدًا بدور عناصر فوج الإطفاء وفوج الحرس البلدي الذين يعملون على مساندة المواطنين في بيروت وكل لبنان. وقال مولوي: "أنتم تقدمون التضحية، فلبنان قلبه معكم، وبيروت قلبها عليكم."

في سياق متصل، تفقد مولوي نقطة تمركز الدفاع المدني عند تقاطع الشفروليه بحضور المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح. وأثنى على الجهد الكبير الذي بذلته فرق الدفاع المدني، مشيرًا إلى أن الدفاع المدني يتأهب على أكمل وجه خلال هذه الأيام، حيث يتوزع 4200 عنصر على 164 نقطة تمركز مزودة بـ327 آلية.

وأوضح مولوي: "لقد اطلعت من المدير العام على الخطة الجيدة التي وضعتموها، فلديكم جاهزية كاملة كما كانت في ليلة الميلاد." وأضاف، "أبطال الدفاع المدني نال جزءا منهم حقوقهم بالتثبيت، وسينال الآخرون عبر تأمين موازنة للدفاع المدني من موازنة الدولة. لدينا مشروع لتثبيت باقي المتطوعين، بعد صدور القانون اللازم، الذي سأعمل عليه بالتعاون مع المدير العام للدفاع المدني".

من جانبه، شكر العميد فرح وزير الداخلية على زيارته وأثنى على جهوده في دعم ملف المتطوعين، مؤكدًا أن عناصر الدفاع المدني تواصل تقديم التضحيات سواء في السلم أو الحرب، حيث كان آخر شهداء الدفاع المدني من طرابلس منذ أيام. وطالب فرح بزيادة الميزانية لتعزيز قدرة الدفاع المدني على أداء مهامه بشكل أفضل، داعيًا إلى دعم أكبر من مجلسي النواب والوزراء.

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