إدارة ماكرون تنظر بأمل كبير إلى جلسة 9 كانون الثاني

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اكّدت ذلك مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ«الجمهورية» بقولها، «إنّ باريس قرّرت برنامج تواصل عاجل مع المسؤولين اللبنانيين للحث على انتخاب رئيس للجمهورية وعدم تفويت فرصة الانتخاب القائمة».

وبحسب المصادر عينها، فإنّ الزيارات المقرّرة لمسؤولين فرنسيين إلى لبنان في هذه الفترة تصبّ في هذا الإطار، لمساعدة اللبنانيين على التسريع في انجاز هذا الاستحقاق بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة تُدخل لبنان في المسار الإنقاذي والاصلاحي، ولنقل رسالة واضحة بهذا المعنى من قبل الرئيس ايمانويل ماكرون».

ورداً على سؤال قالت المصادر: «إنّ إدارة الرئيس ماكرون تنظر بأمل كبير إلى جلسة 9 كانون الثاني، وتأمل أن تكتمل الصورة السياسية في لبنان بانتخاب رئيسه. وهذا بالتأكيد رهن بتحمّل كل الاطراف في لبنان مسؤولياتهم».

وعمّا إذا تعذّر انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني، قالت المصادر: «نأمل ألّا يحصل ذلك، لأنّ عواقب فشل جلسة الانتخاب يُخشى انّها وخيمة وصعبة جداً على لبنان واللبنانيين».