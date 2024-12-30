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بيان هام من جمعيات المودعين بعد لقاء مع شرف الدين

30
DECEMBER
2024
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بعد سلسلة من النقاشات والاجتماعات ، وبعد طرح معالي وزير المهجرين شرف الدين في مجلس الوزراء للمطالب الملحة للمودعين، وبعد تغاضي مجلس الوزراء ورئيسه عن هذه المطالب وبعد سكوت الطبقة السياسية والقضائية بمعظمها عن هذه الإبادة الجماعية، أقيم مؤتمر للقاء جمعيات المودعين حيث صدر البيان التالي.


عقد اليوم لقاء جمعيات المودعين مؤتمرًا صحافيًا برعاية وزير المهجرين الدكتور عصام شرف الدين في مكتبه في الوزارة حيث تحدث، إضافة إلى الوزير، كل من:
الاستاذ خليل برمانا عن جمعية صرخة المودعين
المحامي حنا بيطار عن إتحاد المودعين
العميد نبيل أبو صالح عن المجموعة العسكرية لإستعادة الودائع
بحضور عدد من ممثلي الجمعيات والروابط والناشطين والحقوقيين،
حيث تطرق المتحدثون إلى المطالب العاجلة والملحة الفورية للمودعين المتعلقة برفع سقف السحوبات الشهرية شيك المريض شيك الطالب وشيك الرسوم وذلك في سياق الحل الشامل الذي يقضي بإعادة الودائع كاملة غير منقوصة بعملة الحسابات مع الفوائد كافة والتعويضات القانونية.
كما شدد المجتمعون على جملة مطالب أهمها:

_ عدم التفريق بين المودعين مودعي الدولار الاميركي ومودعي الليرة
اللبنانية، بحيث تطبق نفس المعايير عليهم فى كل تعميم أو قرار عن أية
جهة يصدر، وتعويض مودعي الليرة عن خسائرهم من جراء إحتجاز
وتذويب ودائعهم.

-إعادة فتح الحسابات المصرفية المغلقة تعسفا واسترداد الشكات المصرفية
ومنع المصارف من إقفال أي حساب مهما كانت الذرائع حتى وإن كان
هناك نزاع قضائي بين المودع والمصرف.
_ توحيد سعر الصرف بحيث يكون سعر الدولار المصرفي مــواز تماما
لسعره في السوق ، إضافة إلى توحيد الحسابات دون تفرقة بين قديم
وجديد.

-إلغاء التعميم ١٦٥ وتعديل تعاميم السحوبات وتوحيدها ليستفيد منها
المودعون كافة وإلغاء مفاعيل التواقيع التي تنتزع من المودعين بالإكراه والتي تهدف إلى تبرئة المصارف من المسؤولية القانونية عن إحتجاز الودائع باعتبارها باطلة وغير قانونية ولا شرعية.
وأخيرا شدد الوزير والمجتمعون على بقائهم العين الساهرة على حقوق
المودعين، مع الحرص على إسقاط اي مشروع حكومي مشبوه يراد منه
شطب أو تصفير أو تعديل أو تخفيض القيمة الحقيقية للودائع والتي كفلها
الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء.
وفي الخلاصة أكد المجتمعون على أن اللقاء يشكل كتلة متماسكة
على حرية العمل لكل جمعية على حدة، مع تمنيهم أن ينتخب الرئيس العتيد ويعمل جاهدًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين، وأن يتبنى قضية المودعين ويجعلها في صلب أولوياته رفعا للظلم اللاحق بهم، محذرين من العودة إلى الساحات وما يمكن أن ينتج عن ذلك من عواقب قــد تضر بالجميع.

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