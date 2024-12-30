living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"السلطات اللبنانية" تسلم لاجئين إنسانيين إلى تنظيم مصنّف دوليًّا… إرهابيًّا

30
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الثبات: حسان الحسن-

بعد سُباتٍ دام نحو أربعة عشر عامًا، استفاقت الحكومة اللبنانية وقررت "إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم"، ولكن في شكلٍ استنسابي، فبعدما تغاضت "الحكومة الميقاتية الثانية" عن دخول ملايين السوريين إلى لبنان، بمن فيهم عدد لا يستهان به من الإرهابيين، غداة بدء الحرب الكونية على سورية في منتصف آذار 2011، كذلك رفضت كل أشكال التعاون مع الجهات المعنية لإعادتهم إلى بلادهم، نتيجة الضغوط الدولية على الحكومة المذكورة.

 

والمفارقة اليوم، أن "الحكومة الميقاتية الثالثة" لم تتهاون أبدًا في مسألة إعادة اللاجئين، تحديدًا الذين يستحقون طلب اللجوء إلى بلد ثانٍ، خصوصًا ضباط الجيش العربي السوري وعائلاتهم، الذين يتعرضون للقتل وأبشع أشكال الاضطهاد، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام العالمية بعدساتها، وتقاريرها. فالسلطات اللبنانية التي رفضت تسليم أيٍ من المطلوبين الجنائيين إلى دولتهم، قبل سقوط الحكم السابق في سورية، وهاهي السلطات اللبنانية تسلّم نحو 70 ضابطًا من القوات السورية إلى "دولة أحمد الشرع - أبو محمد الجولاني"، وفقًا لمعلومات مصادر سورية موثوقةٍ.

 

وذلك خلافًا للقانون، على اعتبار أن الجولاني وجماعته، أي "جبهة النصرة"، لا يزالان على لائحة الإرهاب الدولي حتى الساعة. ناهيك عن الظروف الإنسانية لهؤلاء الضباط، الذين سيُهدر دمهم أو ينكّل بهم، بحسب ما أثبتت الأحداث الأخيرة في الساحل السوري ومدينة حمص، نقلًا عن أبرز وسائل الإعلام العالمية، حتى المعادية لمحور المقاومة.


إذًا، بعض من تعاقب على السلطة في لبنان رفض التعاون مع الحكومة السورية الشرعية بالأمس، يتعاون اليوم مع "سلطة" تدار من تنظيمٍ مسلحٍ لا يزال موضوعًا على لوائح الإرهاب العالمي.


وتعقيبًا على ما ورد آنفًا، يؤكد مرجع قانوني كبير أن "ما أقدمت عليه السلطات اللبنانية (تسليم الضباط السوريين إلى حكومة جبهة النصرة في دمشق)، هو عمل مخالف للقانون، على اعتبار أن الإدارة السورية الراهنة لا تزال مصنّفةً بالإرهابية، ولم يصدر حتى الساعة أي قرارٍ دوليٍ يقضي بشطبها عن هذه اللوائح، لذا لا يحق للسلطات اللبنانية تسليم الضباط لسلطة الأمر الواقع في الشطر الثاني من الحدود".


ويلفت إلى أن "السلطات اللبنانية رفضت تسليم الجهات المختصة في الحكومة السورية السابقة، ليس المعارضين للنظام السياسي السابق فحسب، بل حتى المطلوبين بجرائمٍ جنائيةٍ شائنةٍ إلى القضاء السوري، بذريعة حرص حكومتنا على حقوق الإنسان، غير أنها لم تظهر هذا الحرص راهنًا على من يستحق الحماية واللجوء الإنساني"، ودائمًا بحسب رأي المرجع المذكور الذي يسأل: "لماذا لم تبد حكومة الميقاتية الثانية هذه الحماسة عندما دخل ملايين السوريين إلى لبنان؟ ولماذا لم تسلم مطلوبًا قضائيًا واحدًا إلى بلده"؟

 

ويعتبر المرجع عينه أن "عبور ملايين السوريين إلى الأراضي اللبنانية، بعد منتصف آذار 2011، تم بالتواطؤ بين الحكومة وقتذاك مع بعض الجهات الدولية، التي يبدو أنها فرضت على حكومة ميقاتي الثالثة التعاون مع إدارة الجولاني راهنًا"، يختم المرجع القانوني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   