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الأنباء الكويتية: اسم السفير جورج خوري ثابت في واجهة المرشحين للرئاسة

29
DECEMBER
2024
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الأنباء الكويتية: لا جديد في الملف الرئاسي، سوى استقبال الرئيس نبيه بري مرشحين وموفدين، بينهم رئيس مجلس إدارة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» بيار الضاهر، الذي سبق للنائب جبران باسيل تمرير اسمه قبل عامين، علما ان مصاهرة تربط الضاهر بالرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، عبر ولديهما جوي الضاهر وداليا جنبلاط.

 

الا ان معلومات متقدمة ذكرت لـ«الأنباء» ان الرئيس بري ومحور الممانعة ومعهما مؤيدا رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يميلون إلى دعم السفير السابق لدى الفاتيكان المدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري، يليه الوزير السابق جان لوي قرداحي، الذي يتشارك وخوري في الدعم الفاتيكاني، علما ان خوري يحظى بدعم البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي.

 

وعلق أحد المرشحين على ما يتردد عن دعم البطريرك الماروني للسفير خوري قائلا: «البطريرك الماروني لا ينتخب، ولو كان البطاركة ينتخبون لكنت وصلت إلى الرئاسة قبل السفير خوري بزمن».

 

الا انه نوه بمناقبية خوري وقدرته على «تأمين مساحات تلاق بين المكونات السياسية، فضلا عن قدرته على ضبط الأمن انطلاقا من مراكمته خبرة واسعة في هذا المجال تعود إلى مسيرته العسكرية ضابطا في سلاح المدفعية في عهد العماد ميشال عون بقيادة الجيش، ثم مديرا للمخابرات في الجيش وقبلها في منطقة جبل لبنان».

 

وتابع المرشح قوله: «خرج جورج خوري من الجيش بتعويض نهاية الخدمة، ويعيش حياة بسيطة شأن غالبية المواطنين اللبنانيين».

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