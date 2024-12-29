عناوين الصحف ليوم الأحد 29 كانون الأول 2024

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النهار: تباين واسع حول الاحتمالات الغامضة لـ9 كانون

الديار: زحمة ديبلوماسية فرنسية سعودية قطرية أميركية في الربع الاخير قبل جلسة انتخاب الرئيس

معركة الرئاسة تدخل مرحلة عض الأصابع واتساع دائرة المرشحين... والدعوات وجهت للسفراء

العدو يتمادى في مصادرة اتفاق وقف النار وتوسيع اعتداءاته... وترقب لزيارة هوكشتاين



الشرق الأوسط السعودية: إردوغان يلمّح لعمليات ضد القوات الكردية... وخطوات كبيرة لدعم دمشق

استمرار التصعيد في شرق حلب و«قسد» تنفي مسؤوليتها عن تفجير منبج



الأنباء الكويتية: اسم السفير جورج خوري ثابت في واجهة المرشحين للرئاسة مع مرشح آخر من «المحور» ومصير ترشيح «القائد» يبتّ قريباً