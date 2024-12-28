البطريرك يوحنا العاشر يلتقي المبعوث البلجيكي إلى سوريا

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التقى البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس السيدَ هوبيرت كورمن مدير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البلجيكية والمبعوث الخاص إلى سوريا والشرق الأوسط مع الوفد المرافق في الدار البطريركية بدمشق.

دار حديث عن الوضع الراهن في سوريا ودور بلجيكا والاتحاد الأوروبي في دعم الشعب السوري عن طريق المساعدات الإغاثية ورفع العقوبات، إضافة إلى دفع العملية السياسية في سوريا في الاتجاه الصحيح الذي يضمن الحرية والمساواة والمشاركة الفعلية لكافة الفئات في الجوانب المتنوعة للعمل الوطني وإنتاج دستور يرسخ المبادئ والقيم الأساسية للدولة على أساس المواطنة للحفاظ على سوريا الواحدة الموحدة