عناوين الصحف ليوم السبت 28 كانون الأول 2024

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الأخبار

الملف لم يقفل: 166 ألفاً لا يزالون نازحين

العدو يغتال مواطنة رفضت الخروج من بلدة يارون: هل زرعت إسرائيل تجهيزات في وادي الحجير؟

الجمهورية

لبنان يحذّر: عدم الانسحاب ينسف الاتفاق و11 يوماً للحسم الرئاسي .. بري: لسوف يعلمون

البناء

اليمن يخرج بملايينه تفويضاً لمواجهة كيان الاحتلال بلا سقوف ولا خطوط حمراء / صاروخ فرط صوتي وطائرة مسيّرة إلى تل أبيب… وغارات عدوانية على اليمن / اليونيفيل والحكومة والجيش والمقاومة: الاحتلال مسؤول عن انتهاك نص الاتفاق

الديار

تصعيد مُحتمل: لبنان يُراقب عن كثب خروقات إسرائيل

محاولات «اسرائيلية» لتمديد مهلة الـ 60 يوماً لتطبيق الاتفاق

جلسة 9 كانون2 مفتوحة ولا تطيير للنصاب…هل يترشح جعجع؟

اللواء

إنذار أميركي يمنع اشتباكاً بين الجيش والإحتلال في وادي الحجير

مرشح ماكرون عند برّي وعون عاد بعد زيارة ناجحة للرياض.. والمعارضة تبحث عن ترشيح واحد