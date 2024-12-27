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كم بلغ عدد النازحين الذين عادوا الى سوريا بعد سقوط نظام الأسد...!؟

27
DECEMBER
2024
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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير اليوم، عن عودة نحو 58 ألف شخص إلى سوريا منذ 8 الحالي، عقب سقوط نظام بشار الأسد.
 
وأكدت المفوضية أن "اللاجئين عادوا من لبنان وتركيا والأردن، وكانت وجهة العائدين الرئيسية محافظات الرقة وحلب وحمص ودرعا، وما يقارب نصف العائدين إلى سوريا من الأطفال".
 
وأضافت أن "الزيادة بطيئة لكنها ثابتة منذ تلك الفترة، إذ أسست علاقات عمل مع الحكومة الجديدة. في المقابل، لا تزال العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا تعيق إيصال المساعدات الإنسانية. أما في الشمال الغربي، فقد جرى الإبلاغ عن أنشطة إجرامية في بعض المناطق الحضرية الكبرى، بما في ذلك عمليات خطف وسرقة. كما لا تزال الحوادث الناتجة عن الذخائر غير المنفجرة تؤثر على المدنيين".
 
وأشارت إلى أن الحكومة التركية أعلنت أنها ستنشئ آلية لزيارات موقتة "اذهب وشاهد" من 1 يناير حتى 1 يوليو 2025، تسمح لرئيس الأسرة بزيارة سوريا ثلاث مرات خلال فترة الأشهر الستة.
 
واعتبرت المفوضية ان "هذه خطوة مهمة لبناء الثقة، ما يتيح للاجئين اتخاذ قرارات مستنيرة والاستعداد في حال اختيارهم العودة".

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