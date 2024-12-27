عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 كانون الأول 2024

الأخبار: سوريا المفيدة هاجس أحمد الشرع أيضًا
العدو يوسع خروقاته والمقاومة تنتظر إجراءات الدولة والعالم
هوكشتين: نزع السلاح ثمنًا لإعادة الإعمار
الشرع يعزز قبضته...سوريا أمام إختبار الفتنة
الديار: «اسرائيل» تعربد جنوبا: سقوط الضمانات الدولية واستفزاز للمقاومة
وقف النار يهتز في وادي الحجير وحكمة حزب الله لن تستمر طويلا؟
«اختبار» رئاسي لقائد الجيش في الرياض «والقوات» تنتقد المعارضة
اللواء: عون في السعودية: الرئاسة ومرحلة ما بعد وقف النار
مطالب لبنانية تنتظر هوكشتاين.. وخوري مرشح «الثنائي» وباسيل بعد إنسحاب فرنجية
النهار: ربع القرن اللبناني: زلازل الاستتباع وفجر موعود
البناء: نتنياهو يعلن الحرب المفتوحة على اليمن.. وصنعاء تردّ بالملايين اليوم بقبول التحدي / اهتمام دولي وإقليمي بأحداث الساحل السوريّ ودعوات لحماية السلم الأهلي كأولوية / توغّل الاحتلال إلى وادي الحجير يهدّد بانهيار اتفاق وقف النار… والمقاومة تحذّر
الجمهورية: الإنتخاب الرئاسي على همة الكتل
خروقات إسرائيلية متصاعدة
l'orient le jour: « Cette guerre doit être la dernière » : au Liban, la vie après un mois de cessez-le-feu
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: داخل قصور الحاشية في «قرى الأسد»... أناقة دولة الجريمة المنظمة
الأنباء الكويتية: عودة اسم جهاد أزعور إلى السباق الرئاسي وترقّب مبادرة من هوكشتاين قد تفتح طريق القصر الجمهوري أمام قائد الجيش
الجيش اللبناني يندَّد بالتوغل الإسرائيلي في وادي الحجير :خرق لاتفاق وقف النار