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عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 كانون الأول 2024

27
DECEMBER
2024
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الأخبار: سوريا المفيدة هاجس أحمد الشرع أيضًا

العدو يوسع خروقاته والمقاومة تنتظر إجراءات الدولة والعالم
هوكشتين: نزع السلاح ثمنًا لإعادة الإعمار
الشرع يعزز قبضته...سوريا أمام إختبار الفتنة

 

 

 


الديار: «اسرائيل» تعربد جنوبا: سقوط الضمانات الدولية واستفزاز للمقاومة
وقف النار يهتز في وادي الحجير وحكمة حزب الله لن تستمر طويلا؟
«اختبار» رئاسي لقائد الجيش في الرياض «والقوات» تنتقد المعارضة

 

 

 

اللواء: عون في السعودية: الرئاسة ومرحلة ما بعد وقف النار
مطالب لبنانية تنتظر هوكشتاين.. وخوري مرشح «الثنائي» وباسيل بعد إنسحاب فرنجية

 

 

 


النهار: ربع القرن اللبناني: زلازل الاستتباع وفجر موعود

 

 

 


البناء: نتنياهو يعلن الحرب المفتوحة على اليمن.. وصنعاء تردّ بالملايين اليوم بقبول التحدي / اهتمام دولي وإقليمي بأحداث الساحل السوريّ ودعوات لحماية السلم الأهلي كأولوية / توغّل الاحتلال إلى وادي الحجير يهدّد بانهيار اتفاق وقف النار… والمقاومة تحذّر

 

 

 

 

الجمهورية: الإنتخاب الرئاسي على همة الكتل
خروقات إسرائيلية متصاعدة

 

 

 

l'orient le jour: « Cette guerre doit être la dernière » : au Liban, la vie après un mois de cessez-le-feu

 


عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: داخل قصور الحاشية في «قرى الأسد»... أناقة دولة الجريمة المنظمة

 

 


الأنباء الكويتية: عودة اسم جهاد أزعور إلى السباق الرئاسي وترقّب مبادرة من هوكشتاين قد تفتح طريق القصر الجمهوري أمام قائد الجيش
الجيش اللبناني يندَّد بالتوغل الإسرائيلي في وادي الحجير :خرق لاتفاق وقف النار

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