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باسيل بعد الخلوة مع الراعي والمشاركة في قداس الميلاد: "الوقت الآن ليس لتقسيم اللبنانيين ومخالفة الدستور"

25
DECEMBER
2024
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 أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد مشاركته في قداس الميلاد في بكركي مع وفد من "التيار"، إلى "أنها مناسبة لمعايدة اللبنانيين جميعاً وتمني لهم سنة خير جديدة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يجمع اللبنانيين".

 

وأكد أن الوقت الآن ليس لتقسيم اللبنانيين ومخالفة الدستور ولا لإرسال إشارات بأننا لا نذهب إلى مرحلة جديدة فيها إصلاح حقيقي للبلاد وفيها لحل للسلاح ولإخراج لبنان من الصراعات المستمرة في المنطقة ولكي نرى كيف نحيده عنها".


وأضاف باسيل: "اليوم مناسبة لنقول إننا تعلمنا دروساً وذاهبون لإصلاح بلدنا وليس لندخله في مشاكل جديدة وهكذا نعطي أملاً للبنانيين بسنة خير جديدة تتحقق فيها الأمنيات".


ورداً على سؤال عن انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني 2025 أجاب باسيل: إن شاء لله ويجب أن يكون هناك رئيس".

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