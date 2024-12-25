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خطوة من طهران لتكريم "السيد"...!

25
DECEMBER
2024
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق اسم يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الراحل، على أحد شوارع طهران تكريماً له. جاء ذلك بعد تصويت على القرار خلال الجلسة العلنية رقم 290 لمجلس مدينة طهران، التي عقدت لمناقشة وتحديد أسماء جديدة لبعض شوارع العاصمة.

وخلال الجلسة، تم الاتفاق على تغيير اسم شارع بيستون، الواقع بين شارع فتحي شقاقي وساحة الجهاد، ليحمل اسم يحيى السنوار. كما تم طرح تغيير اسم الطريق السريع "لشكري"، الممتد من ميدان آزادي إلى الطريق السريع المسمى "مهدوي كني"، ليحمل اسم الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله. ولكن تقرر تأجيل قرار تسمية الطريق السريع باسم نصرالله لمزيد من الدراسة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار دعم إيران المستمر لفصائل المقاومة في المنطقة، وفي مقدمتها حركة حماس، التي تعد من أبرز حلفاء إيران في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتعتبر هذه اللفتات بمثابة تعزيز للعلاقات بين إيران والفصائل المقاومة، خاصة في ظل التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.

 


وفي وقت لاحق، أشار المسؤولون الإيرانيون إلى أن تسمية الشوارع في طهران تأتي في سياق الاحتفاء بالرموز المقاومة التي تعتبرها إيران بطلاً في مساعيها ضد الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه. كما تجسد هذه الخطوات التزام إيران الثابت في دعم القضايا الفلسطينية والمقاومة في المنطقة.

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