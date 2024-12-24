لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري اعلنت إقفال الأقسام كافة واستقبال الحالات الحرجة فقط

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أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، في بيان، "إقفال كل الأقسام في المستشفى والإبقاء على استقبال الحالات الحرجة فقط، مع التحضير لوقفة إحتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة العامة نهار الخميس الواقع في ٢٦-١٢-٢٠٢٤، وذلك رفضا للتدخلات السلبية لوزارة الصحة العامة في عمل إدارة المستشفى والإستنسابية في مراقبة أو تطبيق المراسيم التي تشمل المستشفى كمؤسسة عامة، إضافة إلى سوء التعاطي الإداري والتنصل الدائم من الوعود التي تعطى أو يتفق عليها مع الإدارة الحالية للمستشفى لوضع حلول للمشاكل المتراكمة التي تغمرها وأهمها حقوق الموظفين وتفعيل الخدمة وإستمراريتها. والله ولي التوفيق".