أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 24 كانون الأول 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال دبلوماسي أوروبي إن طلبات وصلت من كيان الاحتلال لدول أوروبية لتحضير فرقها الخاصة بالمشاركة في إدارة معبر رفح، ما يعني أن فرص التوصل إلى اتفاق في غزة ارتفعت إلى حد بلوغ نقطة الترجيح، وما بقي صار تفاصيل لا تلغي إمكانية الاتفاق، كما تحدّثت لجان الأسرى في الضفة الغربية عن تعديلات بإقامة وظروف معاملة عديد من الأسرى الواردين على لائحة التبادل، ما يؤكد الاستنتاج ذاته عن قرب التوصل الى الاتفاق.

كواليس

قال مصدر في المعارضة التركية إن تعديلاً طرأ على خطاب الحكومة التركية من الدعوة لإنهاء قوات سورية الديمقراطية إلى الدعوة للتخلص من حزب العمال الكردستاني. ورجحت المصادر أن يكون ذلك نتيجة تدخل أميركي نجح بإقناع القيادة الكردية بالإعلان عن الاستعداد للقيام بترحيل المقاتلين الأجانب في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع تركيا. وبالمقابل ربط مستقبل قوات سورية الديمقراطية بالتفاوض السوري السوري على مستقبل الدولة والجيش، حيث تشكل المشاركة الكردية معبراً إلزامياً أميركيًا لرفع العقوبات، حيث يضمن الأميركيون منع اللوان الواحد التركي والإسلامي من السيطرة على تكوين الجيش عبر دمج قوات سورية الديمقراطية بالجيش مقابل بقاء الأمن الذاتي لمناطق السيطرة الكردية ويضمنون مقعداً لهم في الدولة الجديدة عبر المكوّن الكردي تحت شعار أنهم دعاة فتح النقاش حول مدنيّة الدستور وتوسيع المشاركة ومنع التطرّف.



اللواء: أسرار

لغز

يجري التدقيق بمعلومات من أن الجهة التي تسبب انقطاع المياه عن ضاحية بيروت الجنوبية، هي بلدة ساحلية على مرمى حجر من العاصمة، إضافة لأعطال فنية ضربت الآبار المغذية بالمياه.



غمز

يتردد في مجالس ضيقة، ان بعض اطراف المعارضة تدعو الى ترقب تطورات ما في ايران تنعكس على لبنان، قبل حسم الموقف من أي موضوع لا سيما الرئاسي.

همس

تساءل نائب مستقل ما إذا كان المراهنون على الرئيس ترامب يعتقدون أنه يرى لبنان أو مهتماً بمعالجة مشكلاته، بمعزل عن وضع المنطقة ككل التي يراها «كتلة واحدة» لها مشروع واحد؟