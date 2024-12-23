الوفاء للمقاومة: تشكيل لجنة متابعة لقضية النازحين اللبنانيين في العراق

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بيان صادر عن كتلة الوفاء للمقاومة

“بتاريخ 23/12/2024 عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلسة استثنائية خصصت للبحث في قضية النازحين اللبنانيين الى الجمهورية العراقية وتم استعراض مجريات العمل مع الحكومة العراقية والوزارات والإدارات المعنية من جهة والحكومة اللبنانية و شركة طيران الشرق الأوسط من جهة ثانية وقد تقرر تشكيل لجنة للمتابعة مع دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس ميقاتي، خصوصا أن هذا الملف من مسؤوليات الحكومة اللبنانية التي يقع على عاتقها موضوع النازحين اللبنانيين، بهدف تكليف الأجهزة المعنية وفي مقدمتها الهيئة العليا للإغاثة ولجنة الطوارئ الحكومية لإيجاد الحلول المناسبة ومعالجة الموضوع بصورة فورية”.