بيان توضيحي من نقابة الخبراء المحلفين الشماليين

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صدر عن نقابة الخبراء المحلفين الشماليين في لبنان، التوضيح الآتي:

"إن نقابة الخبراء المحلّفين الشماليين في لبنان تستغرب التهجم الحاصل عليها من مجموعة تسمي نفسها خبراء التخمين في لبنان والتي لا تضم بين جناحيها أي خبير من الشمال وعدد أعضائها لا يتجاوز أصابع اليدين، مع العلم أن نقابتنا مؤسسة وفق الأصول القانونية وتحمل ترخيصا برقم 1/126 تاريخ 18/3/2021 منشور في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 1/4/2021، والنقابة تحتفظ بحقها في مقاضاة ما يسمى خبراء التخمين في لبنان بجرم القدح والذم خاصةأن لا علاقة لنا بها وما تحتويه".