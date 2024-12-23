عناوين الصحف ليوم الأثنين 23 كانون الأول 2024

الأخبار: فيتو قواتي غير مُعلن على قائد الجيش... و«مرشّح فرنسا» يجول على الكتل: صعوبات تعترض انتخاب عون
مفوّض تركي «فوق العادة» لبناء «سوريا الجديدة»: الشرع ماضٍ في تثبيت حكمه
الديار: حزب الله يُحذر من الخروقات «الإسرائيليّة»: للصبر حدود
الجولاني مُستقبلا جنبلاط: سنكون سنداً للبنان
النهار: "فيتو" على جوزف عون أم بدأت المساومة؟ الشرع وجنبلاط: رسم جديد مع سوريا الجديدة
اللواء: مناورة باسيل لإسقاط ترشيح عون: تأييد غير مشروط لجعجع
جنبلاط في دمشق: الطريق آمنة الى قصر الشعب وعاصفة حول مزارع شبعا
الجمهورية: لا تقدم رئاسيًا قبل العيدين
الشرع: سنحترم سيادة لبنان وأمنه
البناء: اليمن يستهدف استباقياً الأسطول الأميركي الذي تحرّك للعدوان… ويصيب السفن / قادة الكيان يعترفون بصعوبة الحرب على اليمن ويرون أن الاتفاق مع غزة أقرب / فيدان في دمشق لإعلان الحرب على قسد… ويرسم مستقبل الدولة السوريّة الجديدة
l'orient le jour: Treize ans plus tard, Joumblatt foule le sol de la « nouvelle Syrie »
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «مجلس سوريا الديمقراطية» يعول على وساطة واشنطن وباريس أمام حشد أنقرة
مسؤول استشاري للمجلس قال إن قوات «قسد» ستكون جزءاً من الجيش السوري بعد التسوية
الأنباء الكويتية: نائب حالي ووزير سابق لـ «الأنباء»: انتخاب رئيس يشبه المرحلة والتغييرات الإقليمية
بري على موقفه غير المندفع لانتخاب «القائد» وكلمة السر الأميركية ستبلغه أولاً