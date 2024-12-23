عناوين الصحف ليوم الأثنين 23 كانون الأول 2024

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الأخبار: فيتو قواتي غير مُعلن على قائد الجيش... و«مرشّح فرنسا» يجول على الكتل: صعوبات تعترض انتخاب عون

مفوّض تركي «فوق العادة» لبناء «سوريا الجديدة»: الشرع ماضٍ في تثبيت حكمه

الديار: حزب الله يُحذر من الخروقات «الإسرائيليّة»: للصبر حدود

الجولاني مُستقبلا جنبلاط: سنكون سنداً للبنان

النهار: "فيتو" على جوزف عون أم بدأت المساومة؟ الشرع وجنبلاط: رسم جديد مع سوريا الجديدة

اللواء: مناورة باسيل لإسقاط ترشيح عون: تأييد غير مشروط لجعجع

جنبلاط في دمشق: الطريق آمنة الى قصر الشعب وعاصفة حول مزارع شبعا



الجمهورية: لا تقدم رئاسيًا قبل العيدين

الشرع: سنحترم سيادة لبنان وأمنه



البناء: اليمن يستهدف استباقياً الأسطول الأميركي الذي تحرّك للعدوان… ويصيب السفن / قادة الكيان يعترفون بصعوبة الحرب على اليمن ويرون أن الاتفاق مع غزة أقرب / فيدان في دمشق لإعلان الحرب على قسد… ويرسم مستقبل الدولة السوريّة الجديدة

l'orient le jour: Treize ans plus tard, Joumblatt foule le sol de la « nouvelle Syrie »

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: «مجلس سوريا الديمقراطية» يعول على وساطة واشنطن وباريس أمام حشد أنقرة

مسؤول استشاري للمجلس قال إن قوات «قسد» ستكون جزءاً من الجيش السوري بعد التسوية

الأنباء الكويتية: نائب حالي ووزير سابق لـ «الأنباء»: انتخاب رئيس يشبه المرحلة والتغييرات الإقليمية

بري على موقفه غير المندفع لانتخاب «القائد» وكلمة السر الأميركية ستبلغه أولاً