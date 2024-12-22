حسن مراد: إننا نريده رئيسًا يحافظ على سيادة لبنان!

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جدّد امين عام حزب الإتحاد النائب #حسن_مراد موقفه الثابت من مواصفات الرّئيس الذي قال: إننا نريده رئيسًا يحافظ على سيادة لبنان ووحدته، ويؤمن باتفاق الطّائف وبالدّستور ويسعى لتطبيقهما، وعلى مسافة واحدة من الجميع ويرعى الحوار الوطنيّ الجامع ضمن مؤسّسات الدّولة، رئيسًا يؤمن بعروبة لبنان وبأهمية موقعه، ويسعى إلى بناء علاقاتٍ متينةٍ مع الأشقاء العرب.

وفي الملفّ السّوري، أكّد مراد وقوفه إلى جانب سورية الحرّة العربيّة الواحدة الموحّدة، وهذا يعني أننا مع عروبتها في كلّ وقتٍ، ومع كلّ نظامٍ وكلّ رئيس، فالكل يتبدّل وتبقى سورية، مستشهدًا بكلام الزعيم الرّاحل جمال عبد الناصر الذي قال عندما انفصلت سورية ومصر: ليس مُهمًا أن تبقى سورية في الجمهوريّة العربيّة المتحدة، ولكن المهمّ أن تبقى سورية.

وقال مراد: العـ.ـ..دوّ يخلق الفرصة للاعتداء على الأراضي العربية، وما رأيناه في سورية أكبر دليلٍ على مخططاته، والمطلوب هو الوعي لمقا..و..مة مشروعه الاحتلاليّ التقسيميّ، داعيًا الشّعب السّوري إلى الحذر من الفتنة والطائفية والمناطقية والتقسيم، وإلى التمسّك بالعروبة الجامعة لأنها حبل الخلاص للأمّة من كلّ ما يحاك لها.