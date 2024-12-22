السيد: دولتنا قد وقّعَت على وثيقة إستسلام بحجْم الهزيمة

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته:

كلما مرّ الوقت، وأنا أتابع ما تقوم به إسرائيل من إعتداءات يومية في الجنوب، من جرف مراكز عسكرية للجيش ومنازل وبساتين وأرزاق، إلى إصطياد الناس بالمسيّرات وخطف بعضهم، إلى منع آخرين من العودة إلى قراهم، إلى غياب أي جدول زمني واضح للإنسحاب ووقْف كل أنواع الإعتداءات، إلى إختفاء لجنة الإشراف الدولية على وقف النار، إلى عجز دولتنا وصمْتها إلا بشكاوى إعلامية فولكلورية، و…، و…، كلّما إستمرّ ذلك يوميّاً، كلّما تيَقّنت أننا لسنا في إتفاق وقف النار، بل أنّ دولتنا قد وقّعَت على وثيقة إستسلام بحجْم الهزيمة، وبلا ضحك عالناس…