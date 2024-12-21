مصطفى حمدان: مثلكم ليس مثلنا ولله الحمد

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كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

ازيز المسيرة فوق بنايات بيروت

وجرافات الدي - 9 الأميركية

وقنابل عمق الاعماق الهوكشتانية

وذبح أطفال مستشفى كمال عدوان

وصمتكم وعماكم وذلكم في غزة هاشم ومرصد جبل الشيخ ودير ميماس

مسطرة ونموذج ونسق المسارات

في الشرق الجديد الذي يرسمه لكم نتنياهو

ولم يبق لنا الا كرامتنا وخنجرنا ودولاب سياراتنا ورشاشنا وصاروخنا

كي نموت كالاشجار وقوفاً

وليس مثلكم أحياء خانعين تمشون كالاموات

راضين بما كتب نتنياهو لكم ديمقراطية وانتخابات وتطبيعاً وفذلكة اللاسيادة واللاكرامة وان جنحوا للسلم فاجنح له

مثلكم ليس مثلنا ولله الحمد

وهيهات منّا الذلة.