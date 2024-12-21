اختيار عمر حرفوش من بين أهم مئة رجل أعمال في الشرق الأوسط

A + A -

اختارت مجلة اونتروبرونير الإماراتية رجل الأعمال عمر حرفوش من بين أهم مئة رجل أعمال في الشرق الأوسط ، ويأتي هذا الإختيار بعد نجاح حرفوش في الإستثمار بعدة شركات وبمجالات واسعة في الشرق الأوسط

ومن بين الشخصيات المختارة بالإضافة إلى حرفوش الرئيس التنفيذي لشركة cresent petroleum بدر جعفر و رئيس مجلس إدارة بنك المشرق عبد العزيز الغرير والمدير التنفيذي لصندوق منطقة دبي المستقبلية نادر البستكة

بالإضافة إلى نائب الرئيس التنفيذي لتطوير السوق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا مستركارد آمنة أجمل ومعالي الشيخة انتصار الصباح ومصصم الأزياء اللبناني العالمي ايلي صعب.

وتعتبر انتربرونير رائدة في تصنيف المبدعين والناجحين والمؤثرين في القطاعات كافة، واختيار حرفوش يأتي بعد نجاحاته الكبيرة في ريادة الأعمال بعد نجاحات فنية وسياسية سابقة.