جديد تفجيرات "البيجر".. عميل بالموساد يكشف!

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بينما لا يزال الغموض يلف تفاصيل كثيرة عن عملية تفجيرات البيجر التي نفذها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يوم 17 أيلول الماضي، وطالت آلاف العناصر من حزب الله، أطل عنصر في الموساد ليكشف بعضاً من تلك التفاصيل.



فقد أطل العميل المتقاعد المدعو "غابرييل" وهو اسم مستعار، على شبكة "سي بي أس" الأميركية، اليوم الجمعة، ليكشف أن "التحضير لتلك العملية غير المسبوقة بدأ عام 2022"، بحسب تقرير نشرته العربية.



وقال إن "الموساد علم قبل سنتين بأن حزب الله كان يشتري أجهزة النداء من شركة "غولد أبولو" في تايوان، فبدأ حينها بالتخطيط".



وأشار إلى أن "هذا لم يكن سوى المرحلة الثانية من العملية التي تم الإعداد لها منذ 10 سنوات".