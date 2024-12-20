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كتل بادرة غدا وطقس نهاية الاسبوع ماطر ومثلج مع عواصف رعدية ورياح ناشطة

20
DECEMBER
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل، من دون تعديل في الداخل، مع رياح ناشطة تشتد في الفترة المسائية  (70 كلم /س)، تهطل أمطار متفرقة مترافقة ببرق ورعد، تتساقط الثلوج الخفيفة ليلا بدءا من ارتفاع 2200 متر ويتشكل الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  يتأثر لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط ببعض التقلبات المحلية، ومن ثم  يسيطر على المنطقة ولبنان  منخفض جوي متمركز جنوب إيطاليا بدءا من نهار السبت، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يحمل معه أمطارا وثلوجا ورياحا ناشطة، وعواصف رعدية.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت، وبين 10 و 19 في محطة طرابلس، وبين  4  و 14 في زحلة. 

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  
غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات مترافقة مع احتمال أمطار خفيفة محلية متفرقة، يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية و تسوء معه الرؤية.
السبت:  
غائم جزئيا صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل، من دون تعديل في الداخل، مع رياح ناشطة تشتد في الفترة المسائية  (70 كلم /س)، تهطل أمطار متفرقة مترافقة ببرق ورعد، تتساقط الثلوج الخفيفة ليلا بدءا من ارتفاع 2200 متر ويتشكل الضباب على المرتفعات.
الأحد:  
غائم إجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل  وانخفاضها على الساحل، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا بخاصة في المناطق الشمالية مع احتمال تساقط حبات البرد، تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تلامس ال 60 كم/س يرتفع معها موج البحر لحدود المترين ونصف، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر نهارا، وتتدنى ليلا فتلامس ال 1900متر مع ضباب كثيف على المرتفعات .
الإثنين:  
غائم إجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة، ويتوقع ان تتشكل السيول على الطرق مع تساقط حبات البرد، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تلامس ال 60 كم/س يرتفع معها موج البحر لحدود المترين ونصف، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر نهارا، وتتدنى ليلا فتلامس ال 1900متر مع ضباب كثيف على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 2 الى 13 درجة، في الداخل من 2 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية:  غربية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 8 و 25 كم/س،
-الانقشاع: جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 90 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,38
-ساعة غروب الشمس: 16,32

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