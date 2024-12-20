عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 كانون الأول 2024

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الأخبار: "المستقبل" يعود إلى الواجهة

علماء طرابلس يحجون إلى دمشق بعد سقوط الأسد

إمتعاض مسيحي: الرئيس لا يرشحه جنبلاط

وعود الشرع خطة بلا ضمانات



الديار: غموض رئاسي وتلويح بعقوبات للضغط على معارضي عون؟!

ميقاتي للسيسي: حزب الله قد يرد على الخروقات بعد الـ 60 يوماً

اسرائيل تخطط لتفكيك سوريا: دعم حكم ذاتي للاكراد والدروز



اللواء: بورصة الترشيحات ترتفع.. والعقبات الغطاء المسيحي والتعديل والنصاب

الخروقات الإسرائيلية تطغي على قمة القاهرة.. وتعزيز الأمن في المطار وعودة الكهرباء إلى الضاحية

البناء: اتفاق غزة على نار حامية والتفاوض على برمجة ملف الأسرى.. وبيرنز على السمع / صاروخ يمني يدمر في تل أبيب… وغارات إسرائيلية على محطات كهرباء اليمن / اجتماع لجنة الإشراف على وقف النار يفشل في وقف التجاوزات الإسرائيلية جنوباً

النهار: المعارضة و"الثنائي" أمام حسم ترشيح عون لقاءات أقطاب قبل 9 كانون تبدّد الضبابية

الجمهورية: مفاجأة الرئاسة في الربع ساعة الأخير

إسرائيل تتحرك في سوريا



l'orient le jour: Profession : ramasseurs de dépouilles mortelles dans la Syrie post-Assad



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: الشرع لـ«الشرق الأوسط»: سوريا لن تكون منصة قلق لأي دولة عربية

قال إنه يطمح بالرؤية التنموية للسعودية والخليج... وأكد أن بلاده «لن يسودها رأي واحد»

الأنباء الكويتية: سمير عساف أطلّ في بيروت من بوابة «القوات» في اليوم التالي لتبني جنبلاط ترشيح القائد

طريق قائد الجيش إلى «بعبدا» سالكة و«أصوات» المؤيدين تتوالى