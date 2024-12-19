"كونوا على جهوزية".. بيرم يتحدّث عن "تشييع نصرالله العظيم"!

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أشاد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال،مصطفى بيرم، بتضحيات المجاهدين في المقاومة، وأشار في احتفالٍ تكريمي مهيب أقامه حزب الله في حسينية مجمع سيد المرسلين في عرمون، إلى أن "ضباط العدو الإسرائيلي قد اعترفوا في مناسبات عديدة أنهم لم يشهدوا في تاريخ الحروب قتالًا مماثلاً لما تعرضوا له من المجاهدين في المقاومة، الذين قاتلوا بروح الإيمان، بعزيمة لا تلين".



وفي معرض كلمته، شدد الوزير بيرم على أن "الهوية الوطنية اللبنانية هي الأساس الذي نحتكم إليه في معركة الصمود والتحدي في وجه العدو الإسرائيلي. نحن في لبنان، بكل تنوعنا وطوائفنا، نؤمن بوطننا ونتمسك به، ونعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في هذا البلد على تعزيز وحدة المجتمع اللبناني".



وأضاف بيرم، "لبنان بتعدديته هو الإدانة الحقيقية لعنصرية إسرائيل. وإذا لم نتمكن من التعايش مع بعضنا البعض كلبنانيين، فإن ذلك سيكون بمثابة انتصار لإسرائيل. نحن نؤمن بأن قوتنا في وحدتنا وتنوعنا، وأن التحدي الحقيقي للعدو يكمن في تجسيد هذا التعايش الفعلي على أرض الواقع".

وفي ختام كلمته، وجه الوزير بيرم دعوة قوية لجميع الحاضرين قائلاً: "كونوا على أهبة الاستعداد للمشاركة في مسيرة التشييع الكبرى، وفي عملية الاستفتاء الجديدة على خط المقاومة. دماء الشهداء أمانة في أعناقنا، ويجب أن نعبّر عن وفائنا لهم بكل ما نملك من قوة".