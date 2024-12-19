في الأمتار الأخيرة من السباق الرئاسي... أسماء ثلاثة مرشحين هم...

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الأنباء الكويتية: في الأمتار الأخيرة من السباق أسماء ثلاثة مرشحين هم: العماد جوزف عون، والسفير السابق العميد جورج خوري، والوزير السابق جان لوي قرداحي، علما ان الاسم الأخير لم يخرج يوما من التداول، وان كان سار باستمرار بإيقاع بطيء. وعلى مسافة قريبة يقبع اسم رابع يعود إلى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

ويحتاج قائد الجيش إلى تعديل دستوري لانتخابه، يحسمه نيله حدا أدنى من أصوات المقترعين من النواب، 86 صوتا. فيما يحتاح البيسري الى تعديل قانوني، كونه يشغل منصبه وهو من موظفي الفئة الأولى بالإنابة.