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عناوين الصحف ليوم الخميس 19 كانون الأول 2024

19
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الأخبار: وقائع 7 أكتوبر السوري

إسرائيل المتورطة وإيران الخدوعة وروسيا الضعيفة
سوريا: أول حراك بوجه الجولاني
الجولاني أعلن والكل يلتزم: قائد الجيش مرشحاً أوّلَ للرئاسة | كلمة السر الرئاسية من دمشق مجدّداً

 

 

 

الديار: اللقاء الديموقراطي يتلقف التحولات الدولية ويرشح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية
فرنجية: أنا مستمر بترشيحي ولن نشارك في إيصال رئيس لا يملأ الموقع المسيحي الأول
نزوح سوري كثيف باتجاه لبنان... وجنبلاط حريص على حماية دروز سوريا

 

 



النهار: تأييد جنبلاطي لعون وبري يثير التعديل الدستوري... فرنجية يتنازل "لحريري مسيحي" والمعارضة تتريّث

 

 

 



اللواء: جنبلاط يرشح قائد الجيش.. وفرنجية يتريث للتنسيق مع الثنائي
ميقاتي يتبلغ دعم أردوغان لوقف الخروقات.. والاحتلال يسحب مستوطنيه من مارون الرأس

 

 



البناء: صواريخ وطائرات مسيرة يمنية تستهدف حاملات الطائرات والسفن الأميركية / الاحتلال يتمادى في الخروق ومستوطنون في مارون الراس واللجنة الدولية عاجزة / اللقاء الديمقراطي يرشح قائد الجيش… وباسيل يعترض… وفرنجية لا زال مرشحاً

 

 

 

l'orient le jour: Trois semaines de cessez-le-feu et une trentaine de morts : ce flou qui profite encore à Israël

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية:«إدارة العمليات العسكرية» تستهدف أمراء الحرب وتطول مرتبطين بأسماء الأسد
«المرصد السوري» تحدث عن حملات أمنية في الساحل وحماة وحمص

 

 


الأنباء الكويتية: اسم قائد الجيش يحلّق في البورصة الرئاسية.. وتحذير من المضاربة جراء الصعود السريع

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