ترقب لكلمة فرنجية اليوم

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يترقب الجميع الكلمة المرتقبة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية اليوم، حيث من المتوقع أن يعلن عن موقفه النهائي من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وتشير مصادر موثوقة إلى أن فرنجية يتجه للتراجع عن الترشح مع توجهه إلى إعلان دعمه لقائد الجيش جوزيف عون.

كما تؤكد المصادر أنه سيعلن عن ان في حال تعثر انتخاب جوزيف عون، فإنه سيدعم وصول النائب إبراهيم كنعان أو النائب فريد هيكل الخازن إلى رئاسة الجمهورية.

وفي هذا الإطار، تكشف المعلومات أن القوات اللبنانية سبق وأبلغت موقفها للخازن الرافض لوصوله.