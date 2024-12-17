قوى الامن حذرت من استخدام تطبيق WAZE المشبوه لعلاقته باسرائيل

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ذكرت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، بانه ضمن إطار متابعة التطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، ونتيجة المتابعة التقنيّة، تمّ الاشتباه بتطبيق "WAZE" الذي يُساعد مستخدميه في الوصول إلى الوجهة المطلوبة من خلال إرشادهم إلى أسرع طريق يُمكن سلوكه، ويوفّر توجيهات دقيقة بناء على بيانات حركة المرور، ويهدف إلى تجنّب المخاطر غير الضروريّة على الطريق المُشار إليه. ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّ هذا التطبيق تم تطويره في كيان العدوّ الإسرائيلي بواسطة شركة "WAZE Mobile" المؤسَّسَة من قبل أشخاص إسرائيليّ الجنسيّة.

واوضحت قوى الامن بانه بالإضافة إلى أنّ هذه الشركة تلقّت تمويلها من قبل شركتين عائدتين أيضًا للعدوّ الإسرائيلي، وأخرى أميركيّة. لذلك، تُحذِّر هذه المديريّة العامّة المواطنين من مغبّة تحميل واستخدام التطبيق المذكور الذي يُمكن أن يكون خطيرًا من الناحية الفنيّة، وتطلب منهم استخدام تطبيقات بديلة توفّر خدمة مُشابهة، ومنها "Google maps"، الذي يحتوي على جميع المعلومات وخرائط الطّرقات، بالإضافة إلى المزايا الخاصّة به.