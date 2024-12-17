"الانتخابات الرئاسية"... سلسلة لقاءات للوزير باسيل!

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في منزله في البياضة السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو برفقة وفد من السفارة، وذلك في حضور النائبة ندى البستاني ومنسق العلاقات الخارجية في "التيار" طارق صادق.

وقد تم بحث المستجدات الإقليمية وخاصة في سوريا، والتطورات في لبنان استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية. وقد أكد باسيل مواقف "التيار" لجهة العمل على انتخاب رئيس توافقي في جلسة ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥.

الى ذلك استقبل باسيل النائب وليم طوق، وبحث معه التطورات ولا سيما الإستحقاق الرئاسي، وذلك في حضور النائبة البستاني. كذلك استقبل باسيل النائب الياس جرادة وكان بحث في انتخابات الرئاسة.