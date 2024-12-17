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بري: ما الذي حصل حتى أغيّر رأيي...

17
DECEMBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كرّر الرئيس نبيه بري إشاعة إيجابيات حول الجلسة الانتخابية، ونُقل عنه قوله امس: "الجو جيّد، وإن شاء الله هناك رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني".

 

على أنّه في موازاة الأجواء المتشنجة والترويجات التشاؤمية التي تعكسها جهات سياسية ومنصات إعلامية تابعة لها، وتشكّك بأن تكون جلسة انتخاب رئيس للجمهورية مثمرة، سألت "الجمهورية" الرئيس بري عمّا إذا كان متفائلاً بإمكان حصول انتخاب فأجاب: "وما الذي حصل حتى أغيّر رأيي ولا أكون متفائلاً. لقد دعوت إلى الجلسة الانتخابية قبل اكثر من شهر من موعدها، بما يتيح امام الجميع اسابيع عدة لإجراء نقاشات وصياغة توافقات وتفاهمات. وفي يوم الجلسة سننزل إلى مجلس النواب وستكون الجلسة كما سبق وقلت مثمرة".

 

ورداً على سؤال، رفض بري التعليق على حديث البعض (نواب المعارضة) عن وجود كمين منصوب في جلسة 9 كانون الثاني، واكتفى بالقول: "هذا كلام مستغرب".

 

وكتأكيد على الجلسة المثمرة، أشار بري إلى أنّ سيوجّه الدعوات لحضور هذه الجلسة لكل البعثات الديبلوماسية في لبنان.

 

وعُلم أنّه لم يوجّه دعوة إلى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، كما أنّ هوكشتاين نفسه لم يعبّر عن رغبة في حضور الجلسة، وإن أراد ذلك فليس ما يمنع حضوره الجلسة، وسيكون حضوره مرحّباً به.


الجمهورية
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