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عناوين الصحف ليوم الأثنين 16 كانون الأول 2024

16
DECEMBER
2024
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الأخبار: محمد رعد: إشكاليات تثيرها أحداث سوريا

"الجولاني" يرسم مستقبل سوريا... منفردًا
النزوح يضاعف عدد سكان الهرمل

 

 

 

الديار: الرئاسة على نار حامية... من يتصدّر السباق؟
الأمم المتحدة تؤيّد رفع العقوبات عن «هيئة تحرير الشام»
«إسرائيل» تواصل تمدّدها في الجنوب السوري

 

 

 

البناء: وزير خارجية تركيا كوكيل لدولة الانتداب: لن نقبل ببقاء قوات سورية الديمقراطية / التوغل في سورية لم يمنح نتنياهو الأغلبية… وغانتس: نحن عشية الحرب الأهلية / الملف الرئاسي على نار ساخنة والتداول بأسماء عون والخازن والبيسري وخوري

 

 

 


اللواء: 25 يوماً على جلسة الإنتخاب: ضغوطات دولية وضياع لدى الكتل الكبيرة
مخاوف لبنانية من الاستيطان الإسرائيلي جنوب الجولان.. وصعوبات إيواء ومساعدات تواجه نازحي سوريا الجدد

 

 

 

 

النهار: "الخمسة" يحضّون القيادات المسيحية على التوافق... عودة: صوت جبران لا يزال يرنّ والطغاة فروا

 

 

 


الجمهورية: المعارضة لا تعوّل على جلسة 9
محادثات أميركية- سعودية حول لبنان

 

 

 

?l'orient le jour: Après la chute d’Assad, quel avenir pour les relations Beyrouth-Damas 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: محامون دوليون يلاحقون ثروات آل الأسد
تقرير لصحيفة أميركية: لا أحد يعرف الحجم الدقيق لثروة العائلة ومن يديرها

 

 

الأنباء الكويتية: عائق الـ 86 صوتاً يقف أمام قائد الجيش ومدير الأمن العام
لائحة رئاسية قصيرة تضم جورج خوري وزياد بارود وجان لوي قرداحي

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