living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"أحفاد سلطان باشا الأطرش" يدينون عدوان إسرائيل: نؤكد وحدة سوريا والتمسك بدولة المواطنة من دون تمييز ديني

15
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر "أحفاد سلطان باشا الأطرش" بياناً جاء فيه:

من القريا، من مضافة سلطان باشا الأطرش، القائد العام للثورة السورية الكبرى 1925 - 1937 ، واسترشاداً بمبادئ تلك الثورة التي أتت بالاستقلال الناجز لسورية الحبيبة، إذ كان هدفها الأول، كما أعلنه قائدها العام في بيانه الشهير إلى السلاح، في 23 آب 1925، بعد كسر جيش فرنسا العظمى في معركة المزرعة، هو.

"توحيد سورية ساحلاً وداخلاً ، أما هدفها الثاني فهو: "نيل الاستقلال"، الذي أوصانا سلطان الأطرش بالحفاظ عليه؛ كما أنه أوصانا بالوحدة الوطنية، فهي سبيلنا لرد كيد الأعداء وطرد الغاصبين وتحرير الأرض؛ وإيماناً منا بشعار الثورة السورية الكبرى "الدين الله والوطن للجميع"، نعلن نحن أحفاد سلطان باشا الأطرش في هذه الظروف العصيبة في سورية، ما يلي:

إدانتنا الشديدة للعدوان الصهيوني على أرضنا السورية وتغلغله في أراضي جمهوريتنا الحبيبة واحتلاله لبعض المناطق في الجنوب السوري، وتدمير مقدرات شعبنا وجيشنا وبنيتنا التحتية، ونيته الواضحة في الاستيطان فيها من خلال إدخال حاخاماته ومدنييه إليها.


تأكيدنا المطلق على وحدة سورية، أرضاً وشعباً، ورفض كل محاولات التفتيت والتمزيق، في سايكس بيكو جديدة، نرفضها جملة وتفصيلاً، كما رفض سلطان باشا الأطرش ورفاقه سايكس بيكو الأولى. ونعلن أن جبل العرب الأشم لن يقبل، وأنّ بني معروف الكرام، أينما وجدوا على الأرض السورية، لن يقبلوا، هم أيضاً، أن ينسلخوا عن سورية الحبيبة، بل إنّ هدفنا هو تحرير الجولان السوري المحتل، وخروج كافة القوات الأجنبية من البلاد، والمساهمة في تحرير كل شبر من الأرض السورية الطاهرة.


ضرورة اتخاذ الحوار الوطني الشامل بين السوريين على قاعدة القرار الأممي 2254، سبيلاً لبناء الدولة السورية الحديثة، دولة المواطنة، حيث الحقوق والواجبات متساوية لجميع السوريين، من دون أي تمييز ديني أو طائفي أو مذهبي أو اثني أو عقائدي أو أيديولوجي، على أساس دستور عصري تقرّره جمعية تأسيسية منتخبة من كافة السوريين؛ فدولة المواطنة، في نظام دولة حيادي أمام جميع العقائد، هي الردّ النهائي والحقيقي لصد أي محاولة لتكرار ترسيخ الديكتاتورية في البلاد والاستفراد في القرار، وهي السبيل إلى جعل سورية لجميع السوريين وإلى تحقيق الوحدة الوطنية الفعلية لرد كيد الأعداء وطرد الغاصبين وتحرير الأرض".


عشتم وعاشت سورية، دولة حرّة مستقلة لكل مواطنيها، كي تعود لتحمل من جديد شعلة النهضة وتحرير الأرض في بلاد الشام قاطبة.


والله ولي التوفيق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   