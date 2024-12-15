مياه بيروت وجبل لبنان: برنامج تقنين قاس بسبب ضآلة المتساقطات

A + A -

انخفض منسوب مياه الينابيع بشكل كبير كما منسوب المياه داخل الآبار، نتيجة ضآلة المتساقطات لغاية تاريخه، وفق ما أفادت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

ولفتت في بيان إلى أنّ المياه في كل من سد شبروح وبحيرة بقليع أصبحت شبه معدومة.



وقالت: "بناء عليه وبسبب تعذر وجود مصادر مياه إضافية، سوف تضطر المؤسسة إلى اعتماد برنامج تقنين قاس في توزيع المياه في المناطق كافة الواقعة في نطاق صلاحيتها ولا سيما كسروان والمتن والعاصمة بيروت".



ودعت المؤسسة المواطنين إلى أخذ العلم والترشيد في استخدام المياه إلى حين أن ينعم الله بمزيد من الأمطار، مع تقديرها لتفهم المواطنين لهذه المرحلة.