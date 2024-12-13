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وزير الدفاع بحث مع قائد الجيش ورئيس الأركان في الأوضاع الأمنية وانتشار الجيش في الجنوب: اعتداءات العدو خرق فاضح لبنود ترتيبات وقف إطلاق النار

13
DECEMBER
2024
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التقى وزير الدفاع الوطني  في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس الأركان اللواء حسان عودة. وجرى البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد لا سيما في الجنوب وبدء انتشار الجيش انفاذا لترتيبات وقف اطلاق النار وخطة الإنتشار في المنطقة بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ هذه الترتيبات.

وأشار وزير الدفاع الى" مواصلة العدو الإسرائيلي تنفيذ خروقاته واعتداءاته على قرى الجنوب في خرق فاضح لبنود ترتيبات وقف إطلاق النار وللتعهدات التي قدمتها الدول الراعية لها، وفي انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وللقرار 1701".

وأكد الوزير سليم أن "على المجتمع الدولي لا سيما الدول الراعية لوقف اطلاق النار الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته والالتزام بالترتيبات التي تقضي بوقف الأعمال العدائية والإنسحاب الى ما وراء الحدود الدولية تطبيقًا للقرار "١٧٠١".

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