عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 كانون الأول 2024

الأخبار: تراجع الإهتمام الدولي "بهندنة الجنوب"
سوريا... صراع اليوم التالي
الديار: جعجع في طريقه الى بري... هل تنقذ الزيارة جلسة 9 كانون الثاني؟
تواصل لبناني ــ سوري «غير رسمي»
«المعارضة» السورية تستعجل الخطوات السياسية... وإسرائيل تشن عدواناً غير مسبوق
البناء: الاحتلال يواصل استباحة سورية بالتوسّع والغارات… وإدانة عربيّة أمميّة خجولة / فشل التأجيل ونتنياهو أمام المحكمة بتهم فساد ورشى و3 جلسات أسبوعياً لشهور / اهتمام لبنانيّ يقوده برّي وميقاتي بالحدود والاستحقاق الرئاسيّ وتطبيق الـ 1701
النهار: رموز النظام الأسدي المخلوع إلى لبنان؟ "الخماسية" وبري غداً مفاتحة بالأسماء
اللواء: بوصلة الرئاسة بالإتجاه الصحيح.. وإسرائيل تتمادى بانتهاكات وقف النار
برّي: المتغيرات السورية لن تؤثر على جلسة انتخاب الرئيس.. واستنفار للجيش عند الحدود الشرقية
l'orient le jour:« Pire qu’un abattoir humain » : voyage au bout de l’enfer de Saydnaya
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: قوات المعارضة «تحسم» معركتي دير الزور ومنبج شمال شرق سوريا
الأنباء الكويتية: ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية إلى الواجهة بمقاربة حذرة
مسعى رئاسي على خطين وترجيح الانتخابات 9 يناير