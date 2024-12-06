لبنان سعيد عقل... أملٌ بين الركام

فاطمة عبد الله -



بإعلان «جمعية ومعهد فيلوكاليا» افتتاح صالون أدبي يستعيد إرث مَن أثروا بعطاءاتهم مشوار الإنسانية، تنتقل إلى ما يتجاوز كونها جوقة تُضفي بديع النغمات، لتنعم بتعدُّد الدور. توَّج الإعلان حفلَ إحياء الذكرى السنوية العاشرة لغياب شاعر لبنان سعيد عقل. ففي «دير الزيارة» التاريخي في منطقة عينطورة بقضاء كسروان اللبناني المُتّكئ بين الشجر والبحر، أُقيم التكريم للغائب الكبير. شعراء وإعلاميون وشخصيات حضروا ندوات تُحاكي ولعه الفريد بلبنانه الهوية والفكرة.

في كل مرة تنظّم «فيلوكاليا» أمسية، تنهمك رئيستها الأخت مارانا سعد بتتبُّع التفاصيل والحرص على الأناقة. تقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ حجم الحضور بدا مفاجئاً، ولفتها اهتمام جيل الشباب بإرث الشاعر: «وسط الجوّ المشحون وتفاقُم التحدّيات، يمثّل ذلك الحضور لحظة أمل. لا تُدمّر الحرب أبنية وشوارع فقط. الحروب تعطُب النفوس. ألحَّت حاجةٌ لاستعادة أفكار كبار تمسّكوا بالهوية اللبنانية وشكّلوا إلهاماً للإنسانية. الذكرى العاشرة لرحيل سعيد عقل فرضت التغنّي بما ترك».

المبادرة ثقافية أدبية، أدارها الشاعر هنري زغيب، وأحيتها أوبرالياً جوقة «فيلوكاليا» بقيادة المايسترا مارانا سعد. بثوبها الأسود اللاهوتي، ووجهها المضيء بنور الداخل، وقفتْ تُلقي كلمة. تحدّثت عن سعيد عقل «أحد أعمدة الفكر والأدب والفلسفة، الذي حمل في قلبه وعقله روح لبنان الخالدة ورسم بكلماته دروباً صوب المجد والجمال». وأمام الحضور، تابعت: «اجتماعنا ليس مجرّد وقفة على عتبة الذكرى، وإنما تأكيد على أنّ إرث سعيد عقل الأدبي والفكري لا يزال حياً، يُلهمنا ويُحفّزنا على اكتشاف مزيد من جمال لغتنا وهويتنا».

10 سنوات، ولم تنطفئ شعلته، فتتساءل الأخت مارانا عن كيفية انطفاء شعلات أضاءت أفق الفكر اللبناني. تدرك تعذُّر غياب مَن تستطيع كلمتهم أن تكون وطناً، وتؤكد أنّ الاحتفاء بالإرث «عودة إلى السموّ، ودعوة للانتماء إلى الجمال في عالم يضجّ بالقبح؛ وللإبداع في زمن تراجُع الإيمان بالقدرة على التغيير».

يحملنا الحديث إلى أثر التكنولوجيا في المرء، فتُكمل كلامها عن تضاؤل الابتكار الصافي: «ساعد الذكاء الاصطناعي والتوسُّع التكنولوجي في التقدُّم لكنهما شكَّلا لهواً للفكر والرؤية. جميعنا يُركّز على الأرقام. لم نعد نميّز الألوان. كلماتنا تطفو على السطح مغادرةً الأعماق بلا عودة. التأمُّل يتلاشى ويتدهور واقع القراءة. الندوات التي تمنح روّداها الإلهام والحنين تُصاب بالندرة، ودورنا يقتضي التحرُّك».

تقرن النية بالفعل بإعلانها افتتاح صالون «فيلوكاليا» الأدبي وانطلاق ندواته الشهرية بإشراف هنري زغيب في يناير (كانون الثاني) تزامناً مع مئوية ولادة منصور الرحباني: «واحة أدبية وفنّية وشعرية لكلّ مبدع لبناني، ولارتقاء الثقافة وإحياء نتاج أعلامٍ لبنانيين رسموا خطّهم وغابوا ليظلّوا حاضرين بيننا». تفتّش عن الأمل بين الركام، وتستذكر كلمات المُحتفى به وهي «ترتفع فوق الألم وتمنح الإيمان بأنّ لبنان لن يُهزَم، ولغتنا وفكرنا وحضارتنا لا تُقهر».

تُعلي رسالة سعيد عقل أحلاماً لا تعرف حدوداً، وحباً لا يجيد الخوف، ومستحيلاً يُطوّعه الممكن. تمهّلت الندوة الأولى أمام «لبنانه»، فتحدَّث فيها الشاعر سهيل مطر عن مُحتفى به يمثّل «كلاً لا يتجزّأ في جميع كتبه ومحاضرته»، متسائلاً: «هل مات سعيد عقل؟»، ليحسم: «لا، وهو القائل: (أقول الحياة العزم، حتى إذا أنا انتهيتُ تولَّى القبرُ عزميَ من بعدي)».

ثم سلَّم الكلام للشاعر حبيب يونس، فمرَّ على ثلاثة، خاتماً الندوة الأولى: «ثالوث لبنان القصيدة»، (من ملحمة «قدموس» إلى قصائد المنابر، فقصائده في وطنه الذي أحبَّ، وكلُّ بيت منها تاريخ ومدرسة وطريق حياة)، و«ثالوث لبنان البدايات الثلاث»، (العنبر، وقانا، والأبجدية)، و«ثالوث الشخصية الأُمَّويَّة اللبنانية»، (من خلال ثالوث الأُمَّويَّة واللغة والحرف).

الجانب اللاهوتي في شعر المُكرَّم، تناولته الندوة الثانية، فدخل الآباء المحاضرون في العمق إلى فكره المُرتكز على معرفة الله، الكمال المطلق والجمال المطلق والحبّ المطلق؛ وهو ما ظهر في معظم قصائده المنفصلة، ومقاطع من رائعته «قدموس»، ومنها في صلاة مِرى: «أعطنا ربِّ قبل كل عطاء أن نحطَّ التفاتة في سناكا... كلُّ ما دون وجهك الجَم وهْمٌ، أعطِنا ربِّ، أعطِنا أن نراكَ».

ثم استطلعت الندوة الأخيرة رأي الشباب بالشاعر: هل قرأوه؟ هل تأثّروا به؟ فيها، تحدَّثت جنى سلوم عن فكره السياسي، وكيف شاء بناء لبنان على أُسس وطيدة. وتحدَّث المحامي جان بيار خليفة عن الاقتصاد السياسي في كتابات سعيد عقل ومحاضراته. وختمت الأكاديمية باميلا شربل متحدِّثةً عن تدريسها فكره التعليمي والتربوي، وكيف يعمل على نحت العقل وتجويد المعرفة.

بعد الشعر، موسيقى؛ فغرفت «فيلوكاليا» من ينابيع المُكرَّم «قصائد من دفترها»، و«أجراس الياسمين»، و«رندلى»؛ صاغ ألحانها المدير الفنّي في الجوقة المؤلّف الموسيقي إِياد كنعان، وأدّتها السوبرانو هيفاء يغيايان مع زينة العلم على البيانو. وأطربت الجوقة بقيادة رفقة يوسف، الحاضرين بـ«عم بحلمك يا حلم يا لبنان»؛ كتبها سعيد عقل ولحَّنها إلياس الرحباني وأهداها صوت ماجدة الرومي للذاكرة الخالدة.