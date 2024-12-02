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لقاءات ديبلوماسية وسياسية لميقاتي في السراي...!

2
DECEMBER
2024
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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءات ديبلوماسية في السرايا اليوم، كما عرض مع عدد من الوزراء شؤون وزاراتهم.

وفي هذا الاطار ، إجتمع رئيس الحكومة مع سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي خلال الاجتماع، جدد رئيس الحكومة شكر قطر على دعمها المستمر للبنان على الصعد كافة لا سيما في تجاوز تداعيات الحرب الاسرائيلية.

بعد اللقاء قال السفير القطري: "ناقشت مع دولته موضوع المساعدات القطرية، وقد وصلت الى لبنان حتى الآن 21 طائرة من نوع سي 17 وكل طائرة تحمل حوالي 113 طنا من المساعدات واكثرها تم بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية بناءً على طلب لجنة الطوارئ من السفارة القطرية ، وهناك 80 في المئة منها مساعدات طبية".

اضاف: "كان اللقاء مناسبة هنأت فيها دولته بوقف اطلاق النار ، وقطر حكومة وشعبا واميرا تقف مع لبنان دائما، والقطريون سيأتون الى لبنان للسياحة وتعود الحياة طبيعية ان شاء الله".

وردا على سؤال عن مساهمة قطر في جهود اعادة الاعمار قال: "لم نتطرق الى هذا الموضوع حتى الان وفي المرحلة الأولى نحن نقدم المساعدات الإنسانية وهناك مراحل ثانية كثيرة ان شاء الله".

سفيرة بولندا

واستقبل رئيس الحكومة سفيرة بولندا الجديدة الكسندرا بوكوفسكا ماكابي في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلم مهامها في لبنان.

وزراء ونواب

كما إجتمع الرئيس ميقاتي مع نائب الحكومة سعادة الشامي وعرض معه التطورات الراهنة.

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الصحة الدكتور فراس الابيض وعرض معه اوضاع الوزارة.

كذلك، استقبل النائبين محمد سليمان وعبد العزيز الصمد، وتناول البحث شوؤن واوضاع منطقة الشمال.

و استقبل النائب كريم كبارة و عرض معه اوضاع مدينة طرابلس

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