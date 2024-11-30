انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف النار في عيترون وبنت جبيل

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عمد الجيش الاسرائيلي ظهر اليوم إلى القيام بعمليات توغل في بلدة عيترون - قضاء بنت جبيل، في انتهاك متواصل لاتفاق وقف اطلاق النار، ورصد تحرك للجنود والآليات في محلة المطيط وبعض الاحياء في عيترون حيث أضرموا النيران بسيارة من نوع "رابيد".

وعمدت دبابة "ميركافا" إلى سحق عدد من السيارات ومحاصرة بعض العائلات التي تم تقديم المساعدة لهم عبر اللجنة الدولية للصليب الاحمر لإجلائهم من البلدة .ورفع الجنود سواتر ترابية في عدد من الطرقات في محلة مرج العبد في عيترون، وجرفوا الطرقات في محلة المطيط في عيترون بغية تخريبها.

وأطلق الجنود رشقات رشاشة مكثفة من موقعهم في اطراف مارون الراس باتجاه سرايا بنت جبيل في اثناء قيام عناصر الدرك في فصيلة بنت جبيل بمعاينة الاضرار فيها، مما اجبر العناصر على العودة الى مخفر رميش.

وسجل ايضا قيام جنود بعمليات تمشيط باسلحتهم الرشاشة الثقيلة باتجاه مدينة بنت جبيل من موقعهم في اطراف بلدة مارون الراس لترهيب وابعاد الاهالي ومنعهم من العودة الى المدينة. وأفيد بأن الجيش يرفض اعطاء الاذن للمرة الثالثة للجنة الدولية للصليب الاحمر من أجل التوجه الى بلدة بيت ليف في بنت جبيل لسحب عدد من الجرحى فيها، ورفض دخولها الى بلدة عيترون لاجلاء مدنيين ما زالوا فيها.