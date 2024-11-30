الجامعة اللبنانية تحدد مواعيد استئناف الدراسة حضوريا

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عقد رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران اجتماعاً تنسيقياً مع عمداء الكليات والمعاهد، ناقشوا خلاله الإجراءات الإدارية والفنية استعداداً لاستئناف التعليم الحضوري وإجراء المسح الشامل للأضرار التي لحقت ببعض فروع الجامعة.

وبعد التداول، أصدر المجتمعون القرارات التالية:

- اعتماد التعليم الحضوري والأعمال المخبرية في كليات وفروع الجامعة الثانية والثالثة التي لم تستضف أهلنا الذين نزحوا من المناطق التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي اعتباراً من 2/12/2024.

- اعتماد التعليم الحضوري للمواد التطبيقية (المخبرية) في كل كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية اعتباراً من 9/12/2024.

- الطلب إلى مدراء فروع الجامعة التي تضررت من العدوان الاسرائيلي إجراء مسح شامل بالأضرار والاحتياجات الضرورية في مهلة أقصاها 7/12/2024 تمهيداً للتحضير لإعادة العمل بالتعليم الحضوري.

ستبقي رئاسة الجامعة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة متطلبات وحسن سير العمل الأكاديمي والإعلان عن أي تغييرات قد تطرأ على آليات التدريس المقترحة.