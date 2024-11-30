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لودريان غادر والرئاسة تنتظر زيارة ماكرون للرياض (الاخبار)

30
NOVEMBER
2024
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ختم المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان، جان إيف لودريان، أمس، زيارة لبيروت، بالتأكيد على «الحاجة الملحّة لانتخاب رئيس للجمهورية خلال الجلسة التي دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى عقدها في 9 كانون الثاني». وقال لورديان لوكالة «فرانس برس»، قبل مغادرته، «جئت إلى لبنان فور إعلان وقف إطلاق النار لإبداء دعم فرنسا لتطبيقه بالكامل، ولتأكيد الضرورة الملحّة لانتخاب رئيس للجمهورية واستئناف العملية المؤسساتية».

وفي انتظار الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة العربية السعودية، الشهر المقبل، ومن المقرر أن يحضر فيها الملف اللبناني، أجمعت الشخصيات التي التقت لودريان على أن «الأخير لم يقدّم شيئاً جدّياً في ما يرتبط بالملف الرئاسي، وكان كلامه عاماً عن ضرورة استغلال الفرصة لانتخاب رئيس». وقالت مصادر مطّلعة إن جهات لبنانية نصحت سفراء الخماسية ولودريان بعدم طرح اسم قائد الجيش جوزيف عون، لأن لديه الآن مهمّة في الجنوب وعليه أن يتفرّغ لها لأنها حساسة ومهمة، ولذلك جرى التمديد له أخيراً.

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