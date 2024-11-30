عناوين الصحف ليوم السبت 30 تشرين الثاني 2024

A+
A-
الأخبار
قاسم في خطاب «الانتصار الكبير»: المقاومة باقية وتنسيقنا كامل مع الجيش
جعجع يتطوّع لمهمّة فشل العدوّ في تحقيقها: علينا نزع سلاح حزب الله في كل لبنان فوراً
الجنرال الأميركي وصل إلى بيروت: سأعالج الخروقات الإسرائيلية | قائد الجيش: العدوّ يمنعنا من نشر قواتنا جنوباً
الجمهورية
الخروقات تتمادى وتحذيرات من انهيار وقف النار.. الرئاسة إلى التوافق سرّ.. "حزب الله": أعلى تنسيق مع الجيش
اللواء
لبنان يطالب واشنطن وباريس بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
قاسم يطوي صفحة الإسناد ويتحدث عن «انتصار» .. وجعجع يرفض الشراكة مع السلاح