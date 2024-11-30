عناوين الصحف ليوم السبت 30 تشرين الثاني 2024

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الأخبار

قاسم في خطاب «الانتصار الكبير»: المقاومة باقية وتنسيقنا كامل مع الجيش

جعجع يتطوّع لمهمّة فشل العدوّ في تحقيقها: علينا نزع سلاح حزب الله في كل لبنان فوراً

الجنرال الأميركي وصل إلى بيروت: سأعالج الخروقات الإسرائيلية | قائد الجيش: العدوّ يمنعنا من نشر قواتنا جنوباً

الجمهورية

الخروقات تتمادى وتحذيرات من انهيار وقف النار.. الرئاسة إلى التوافق سرّ.. "حزب الله": أعلى تنسيق مع الجيش

اللواء

لبنان يطالب واشنطن وباريس بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

قاسم يطوي صفحة الإسناد ويتحدث عن «انتصار» .. وجعجع يرفض الشراكة مع السلاح