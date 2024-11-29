تحذير من الجليد... فكيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

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يسيطر طقس خريفي متقلّب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية .

تحذير: تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ١٣٠٠ متر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين ١٧ و ٢٥ في بيروت، بين ١٣ و ٢٣ في طرابلس، بين ٨ و ٢٠ في زحلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

- غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

- يتحوّل تدريجيًا خلال النهار إلى قليل الغيوم.

- ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

- بقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ ١٧٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

السبت:

- قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل.

- بقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو الـ ١٨٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الأحد:

- قليل الغيوم إجمالاً مع نسبة رطوبة منخفضة.

- ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية.

- بقاء الاجواء باردة ليلاً خاصة في المناطق الداخلية والجبلية.

- ينبغي التحذير من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن الـ ١٨٠٠ متر وما فوق.